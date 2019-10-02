مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 242 قضية مخدرات و189 قطعة سلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 242 قضية مخدرات و189 قطعة سلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 171 متهما) وكذا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وذلك على النحو التالي:
(18) بندقية آلية.
بندقية رصاص.
(31) بندقية خرطوش.
(12) طبنجة.
(127) فرد محلي.
(20) خزينة متنوعة.
(562) طلقة مختلفة الأعيرة.
(233) قطعة سلاح أبيض.
في تنفيذ الأحكام: تنفيذ (71674) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(338) حكم جناية.
(20802) حكم حبس جزئي.
(4501) حكم حبس مستأنف.
(35987) حكم غرامة.
(10046) حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (242) قضية مخدرات بحوزة (283) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 213،290 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12،935 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،916 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 106جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 60 جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت ( 65 جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،605 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 205 جرام).
عدد (13335) قرص مخدر.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضمت (14) متهما، ارتكبوا (33) حوادث متنوعة.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (64) متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (603) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 11 دراجة نارية ).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (24789) مخالفة مرورية، (51) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (153) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (18) منهم.
في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (39) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.