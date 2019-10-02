مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 242 قضية مخدرات و189 قطعة سلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 242 قضية مخدرات و189 قطعة سلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 171 متهما) وكذا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وذلك على النحو التالي:



(18) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(31) بندقية خرطوش.

(12) طبنجة.

(127) فرد محلي.

(20) خزينة متنوعة.

(562) طلقة مختلفة الأعيرة.

(233) قطعة سلاح أبيض.



في تنفيذ الأحكام: تنفيذ (71674) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:



(338) حكم جناية.

(20802) حكم حبس جزئي.

(4501) حكم حبس مستأنف.

(35987) حكم غرامة.

(10046) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (242) قضية مخدرات بحوزة (283) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

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كمية من مخدر البانجو وزنت ( 213،290 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12،935 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،916 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 106جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 60 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 65 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،605 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 205 جرام).

عدد (13335) قرص مخدر.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضمت (14) متهما، ارتكبوا (33) حوادث متنوعة.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (64) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (603) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 11 دراجة نارية ).

في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (24789) مخالفة مرورية، (51) قضية بيئة.

في مجال فحص السائقين: فحص (153) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (18) منهم.

في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (39) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

