مصر | "داخل كتالوجات".. إحباط محاولة تهريب 200 ألف جنيه بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل كتالوجات".. إحباط محاولة تهريب 200 ألف جنيه بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط أحد الركاب بالمطار حال محاولته تهريب مبلغ مالي تجاوز الـ200 ألف جنيه أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى خارج البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي اعتزام أحد الأشخاص (فني إنشاءات معمارية – مقيم بمحافظة الدقهلية) تهريب مبالغ مالية حال سفره إلى إحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على مجموعة من الكتالوجات مخبأ بداخلها (مبلغ مالي قدره 218،400 مائتان وثمانية عشر ألف وأربعمائة جنيه مصري) بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، وذلك لشراء مستلزمات طبية خاصة بتجارته من خارج البلاد.