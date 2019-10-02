مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنيا

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تمكنت مباحث مركز شرطة ملوي بالمنيا، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزتهم سلاح ناري..

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا، قيام (ثلاثة أشخاص - مُقيمين بدائرة مركزي شرطة ديرمواس وأبو قرقاص) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية وقيامهم بارتكاب (عدد 3 وقائع سرقة بدائرتي مركزي ملوي وأبو قرقاص) وأضافوا بحيازتهم السلاح الناري لاستخدامه في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها ودراجة نارية "ملك أحدهما" والمستخدمة في ارتكاب جرائمهم.