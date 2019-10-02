مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة) باكتشافها سرقة خزينة بداخلها (طبنجة مرخصة لوالدها - بعض المشغولات الذهبية - دفتر شيكات - عقود أملاك) من داخل المسكن الخاص بوالدها (متواجد بإحدى الدول العربية - كائن بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة) ووجود آثار عنف بباب شرفة إحدى الغرف بالطابق العلوي ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "محددين".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب تسلق الأسوار ليلًا والدلوف بداخلها من خلال شرفاتها عقب التأكد من عدم تواجد قاطنيها، والاستيلاء على ما بداخلها من محتويات ثمينة، باستخدام سيارة ملاكى، وقيامهم بارتكاب (عدد 4 جرائم بدائرة القسم).

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع، وأضافوا باقتسامهم المبالغ المالية المستولى عليها وإنفاقها على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

