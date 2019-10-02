مصر | بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم شرطة قنا، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بقنا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا قيام (عاطلين - سبق اتهام أحدهما في عدد 11 قضية "سلاح ناري، سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقات متنوعة" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة بالإكراه) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (عدد 4 جرائم سرقات دراجات نارية بدائرة القسم ومركز شرطة طيبة بالأقصر)، وأرشدا عن المسروقات.