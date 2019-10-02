مصر | "1.5 مليون جنيه".. حجم تعاملات تاجر عملة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "1.5 مليون جنيه".. حجم تعاملات تاجر عملة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص (الأول: صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، سبق ضبطه واتهامه في عدد 20 قضية "تبديد، شيك، تحويل أموال"، الثاني: يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق اتهامه في عدة قضايا "تحويلات مالية"، الثالث: نجل الأول "طالب"، وجميعهم مقيمون بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريبًا تجاوز مبلغ (1،500،000 مليون ونصف المليون جنيه مصري).
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.