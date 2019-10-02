مصر | "1.5 مليون جنيه".. حجم تعاملات تاجر عملة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "1.5 مليون جنيه".. حجم تعاملات تاجر عملة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاشتراك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص (الأول: صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، سبق ضبطه واتهامه في عدد 20 قضية "تبديد، شيك، تحويل أموال"، الثاني: يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق اتهامه في عدة قضايا "تحويلات مالية"، الثالث: نجل الأول "طالب"، وجميعهم مقيمون بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

وجاء نشاطهم من خلال الأول والثاني اللذان يقومان بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهري، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريبًا تجاوز مبلغ (1،500،000 مليون ونصف المليون جنيه مصري).