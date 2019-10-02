مصر | رئيس "النيابة الإدارية": يجب التصدي للشائعات وللصفحات التي تروجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "النيابة الإدارية": يجب التصدي للشائعات وللصفحات التي تروجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار إلى أن التقاليد والأعراف القضائية وقانون النيابة الإدارية والتعليمات العامة للنيابات تحظر على أعضاء النيابة إبداء آرائهم أو تبادلها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني فيما يتعلق بأي شأن من شؤونها أو شؤون الهيئات القضائية الأخرى أو الخوض في المسائل السياسية.
وأكد المنشور أنه يجوز لأعضاء النيابة الإدارية استخدام موقعي التواصل الاجتماعي الرسميين الخاصين بالنيابة الإدارية تحت إشراف مركز المعلومات وإدارة النيابات وما يوافق عليه رئيس الهيئة.
وشدد القرار على ركن المساءلة التأديبية للمخالف لأحكام هذا القرار، وأناط بإدارة التفتيش ومركز المعلومات متابعة تنفيذ القرار وعرض تقارير نتائج المتابعة على رئيس الهيئة.
وأشار إلى أن النيابة لها إدارة اعلام ومركز معلومات مسؤولين وحدهما عن نشر أخبار النيابة والإشراف على ما يتم بثه من معلومات وأخبار هامة.