مصر | رئيس "النيابة الإدارية": يجب التصدي للشائعات وللصفحات التي تروجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "النيابة الإدارية": يجب التصدي للشائعات وللصفحات التي تروجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف "المنشاوي" في منشوره الذي حمل رقم 3 لسنة 2019، أنه يحظر على الأعضاء إنشاء أو مواقع أو صفحات جديدة لتداول أخبار النيابة الإدارية أو التعليق عليها.

وجه المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضرورة الالتفات لمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية التي تحمل اسم النيابة وتبث أخبارا ومعلومات غير صحيحة، مؤكدا على ضرورة غلق جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على "فيسبوك" أو "واتس آب" التي تُنسب إلى النيابة الإدارية تحت أي مسمى أو تتناول شأنًا من شئون أعضاء الهيئة.

وأشار إلى أن التقاليد والأعراف القضائية وقانون النيابة الإدارية والتعليمات العامة للنيابات تحظر على أعضاء النيابة إبداء آرائهم أو تبادلها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني فيما يتعلق بأي شأن من شؤونها أو شؤون الهيئات القضائية الأخرى أو الخوض في المسائل السياسية.



وأكد المنشور أنه يجوز لأعضاء النيابة الإدارية استخدام موقعي التواصل الاجتماعي الرسميين الخاصين بالنيابة الإدارية تحت إشراف مركز المعلومات وإدارة النيابات وما يوافق عليه رئيس الهيئة.



وشدد القرار على ركن المساءلة التأديبية للمخالف لأحكام هذا القرار، وأناط بإدارة التفتيش ومركز المعلومات متابعة تنفيذ القرار وعرض تقارير نتائج المتابعة على رئيس الهيئة.



وأشار إلى أن النيابة لها إدارة اعلام ومركز معلومات مسؤولين وحدهما عن نشر أخبار النيابة والإشراف على ما يتم بثه من معلومات وأخبار هامة.

