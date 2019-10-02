شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تنفيذ 33% من مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ 33% من مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة خلال الربع الأول للعام المالي 2019/ 2020 بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موضحاً أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام الجارى بلغت 481 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 33.360 مليون جنيه تمويل ذاتى ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة 514.360 مليون جنيهاً.

‎أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل قطاع خدمي بجميع مراكز ومدن المحافظة، وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات المستخلصات المالية الخاصة بالشركات المنفذة والاستفادة من الإعتمادات المالية المطروحة لاستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

‎ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.