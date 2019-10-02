شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق في «جرائم إعلامية» لـ3 قنوات فضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا بعد قليل لمناقشة عدد من «الجرائم الإعلامية» التي ارتكبتها 3 قنوات؛ هي «بانوراما دراما» و«مصر البلد» و«مصر الحياة».

ويعقد الاجتماع برئاسة جمال شوقي رئيس اللجنة، ومشاركة أعضاء اللجنة صالح الصالحي ومجدي لاشين والدكتورة هدى زكريا ونادية مبروك.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس، لـ«المصري اليوم»، أن القنوات الثلاثة ارتكبت جرائم إعلامية تتمثل في إعلانات للتسول وغيرها الكثير، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها اليوم للمجلس بشأن القنوات الثلاثة لاتخاذ قرار بشأنها.