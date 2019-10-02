شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: توقيع اتفاقية للحفاظ على حقوق 410 عمال بـ«هنكل مصر للصناعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة شركة «هنكل مصر للصناعة والتجارة»، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في تجديد توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الجانبين تنتهي في 4 سبتمبر 2022، لحفظ حقوق ومكتسبات 410 عمال، وتنظيم قواعد صرف مكافئة نهاية الخدمة عن فترة العمل بالشركة دون بلوغ سن التقاعد.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على أن يستحق العامل أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات العمل بالشركة وفقاً لأخر أجر شهري شامل -(بجميع البدلات)- يتقاضاه العامل.

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كما نصت على أنه بالنسبة للعاملين الذين يعانون من الأمراض المهنية والمزمنة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وبعد عرضهم على اللجنة الطبية المختصة، يتم صرف قيمة البطاقة العلاجية للعامل حتى بلوغه سن الستين. واتفق أطراف الاتفاقية على بدء تنفيذ العمل بها اعتبارًا من تاريخ الإيداع والنشر بالجريدة الرسمية.

وفوض محمد منير سامي العفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، للتوقيع على الاتفاقية كلاً من ابرهيم عاصم الشريعي، واحمد نادي أنور وصالح نصر الدين كشك، ووقع على الاتفاقية عن النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، عماد حمدي حمدان بصفته رئيسها، ومحمد حسن خالد عن اللجنة النقابية بالشركة بصفته رئيسها .

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.