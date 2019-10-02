شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تنظم ورشة للكتابة المسرحية والدراماتورج (شروط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن إقامة ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج لشباب المسرحيين بالأقاليم، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، من خلال الإدارة العامة للمسرح، وتحتضنها القاهرة، وتبدأ فعالياتها خلال شهر فبراير 2020 ولمدة 6 أيام.

وقالت «عبدالدايم» إن الثقافة تعمل على تنفيذ استراتيجية اكتشاف المواهب وتبنيها في مختلف المجالات الابداعية، مشيرة إلى دور الثقافة والفنون في تطوير المجتمع وبناء الإنسان وتأصيل الهوية الوطنية لدى النشء والشباب، مضيفة أن ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج تهدف إلى صقل موهبة كتاب المسرح في الأقاليم وخلق جيل جديد منهم باعتبارها أحد مسارات خطة التدريب التي تم إطلاقها تشجيعا للنابغين في كافة المحافظات.

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من جانبه، أوضح «عواض» أن قصور الثقافة فتحت أبواب التقديم للالتحاق بالورشة التي تتضمن شروطها أن يكون المتقدم من أعضاء الفرق المسرحية ونادي المسرح بالمواقع الثقافية وممن لديهم تجارب سابقة في الكتابة في فرق الهواة والمسرح الجامعي، كما سيتم اجراء مقابلات للراغبين في الالتحاق بالورشة دون سابقة أعمال.

وأضاف أن استمارة المشاركة متاحة للجميع بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة، إلى جانب مقر الإدارة العامة للمسرح بقاعة منف خلف مسرح البالون .

فيما أشار المخرج عادل حسان، مدير إدارة المسرح بالهيئة، إلى أن الورشة يحاضر بها نخبة من الاساتذة المتخصصين في الكتابة المسرحية وتتواصل لمدة 6 أيام وتضم 48 ساعة تدريب تنتهي باستعراض مشروعات التخرج التي أبدعها المشاركون وتشمل عدد من اللقاءات النظرية والتطبيقية.