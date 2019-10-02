شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: مصر تخوض معارك عديدة.. وهناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب»، مشيرة إلى أن «هناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر».

وأوضحت «الإفتاء» في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، الأربعاء، أن «أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر».

واختتمت الدار فيديو الرسوم المتحركة الجديد برسالة مهمة وجهتها إلى الشعب المصري قائلة: «علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا وأن نحمي دولتنا وأن نفديها بأرواحنا ودمائنا».