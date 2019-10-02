شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد دكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، استمرار توافد المواطنين، في اليوم الثانى للتسجيل بمنظومه التأمين الصحى الشامل الجديد، ضمن محافظات المرحله الأولى، وهى: (السويس، الاقصر، جنوب سيناء، وأسوان) والتى بدأت، الثلاثاء، في التسجيل وفتح الملف العائلي للأُسر بجميع إدارات المحافظة الصحية بالرقم القومى دون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة.

Advertisements

من جهته، صرح الدكتور سعيد السقعان، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، بأنه تم زيادة عدد وحدات التسجيل بالمحافظة إلى ٢٢ وحدة على مستوى المحافظة تبدأ العمل من الساعه ٨ صباحا وحتى ٨ مساء، وذلك على النحو التالى: مركز طبى السبع بنات، الشهدا، الشيخ زايد، وحده طب أسره طوسون بإدارة الإسماعيلية الصحية، ووحدات طب أسرة أبوصوير البلد، الواصفيه، سبع ابار غربية بإدارة أبوصوير الصحية، ووحدات طب أسرة البعالوه الكبرى، أبوعاشور، الظاهرية بإدارة التل الكبير الصحية، ووحدات طب أسرة السويدات، الخفيج، تل ثمود بإدارة القصاصين الصحية، ووحدات طب أسرة سرابيوم، كسفريت، فناره بإدارة فايد الصحية، ووحدات طب أسر٥ ١٤، أبوخليفه، الشهيد خيرى بإداره القنطرة غرب الصحية، ووحدات طب أسرة التقدم، العبور، جلبانه بإدارة القنطره شرق الصحية.

وأشار «السبكي» إلى أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون ١٨ عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص، والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملى، وفحص أسنان مجانا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلا إنشاء خريطه صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أي أمراض في المجتمع المصري وفقا لطبيعة تواجدها في المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله واستراتيجية في هذا الإطار.