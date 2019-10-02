شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إفلاس «توماس كوك».. «المشاط» تعقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لـ«تيوي» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالرئيس التنفيذي لمجموعة تيوي TUI العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «سيباستيان إبل»، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

يأتي اللقاء بعد اعلان شركة توماس كوك الإنجليزية إفلاسها الأسبوع الماضي، حيث أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة تيوي TUI العالمية إلى أن المجموعة تعمل على الحصول على حصة توماس كوك من الأسواق السياحية المختلفة ومنها مصر، مبديا رغبته في تعزيز التعاون مع الوزارة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم أعمال الشركة في مصر، خاصة في مجال الاستثمار ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال المجموعة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لجلب السائحين منها إلى مصر مثل الصين.

وأشار «إبل» إلى أن اتجاهات السائحين الآن أصبحت تتجه نحو البحث عن الأنشطة التي سيقومون بها خلال رحلاتهم قبل اختيار الفندق وحجز تذاكر الطيران، لافتا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم سيساهم بشكل كبير في ذلك، وسيجذب شرائح متنوعة من السائحين، كاشفا عن استعداد المجموعة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر بين عملائها وذلك من خلال المنصات المختلفة للمجموعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أن افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل سيعيد اهتمام العالم بمنتج السياحة الثقافية، مشيرة إلى أن مطار سفنكس الذي يبعد ١٥ دقيقة من موقع المتحف سيساهم في تسهيل حركة السائحين إليه، ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة بعد زيارة المتحف، لافتة إلى إمكانية قيام مجموعة تيوى بتنويع البرامج السياحية لمصر من خلال المزج بين السياحة الثقافية والأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.

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وأكدت على اهتمام الوزارة بالترويج لكل منطقة سياحية على حدة، مشيرة إلى أن هذا هو أحد ركائز الحملة الترويجية لوزارة السياحة Branding by Destination.

كما أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة تيوي TUI العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكافة الخطوات والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة لتطوير القطاع والتي أدت إلى الطفرة السياحية التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أهمية الشراكات الدولية المتنوعة التي تعتمد عليها الوزارة وأسلوبها الجديد في الترويج لمصر من خلال الاستعانة بشكل أكبر بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنها أصبحت أكثر فعالية من طرق الترويج التقليدية.

وتطرق اللقاء للحديث عن سبل التعاون مع مجموعة تيوي من خلال الحملات الترويجية المشتركة ودور هذه الحملات الفعال والمؤثر في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وفتح أسواق سياحية جديدة، وفى هذا الشأن أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة اعتمدت الضوابط والمعايير الجديدة التي تنظم عمل هذه الحملات للعام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠ لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتكون متسقة مع محاور الحملة الترويجية الجديدة.

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة على الدعم الكبير والمستمر الذي توليه القيادة السياسية في مصر لقطاع السياحة، وأشارت إلى المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، مؤكدة على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية وهو ما أبرزته العديد من التقارير والإشادات الدولية.

وتحدثت الوزيرة عن تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 والذى حققت مصر – وفقا لهذا التقرير- رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.