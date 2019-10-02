شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان تطوير مستشفى أبوالريش الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة صباح اليوم الأربعاء، لتفقد انتهاء أعمال تطوير المرحلة الأولى للدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث بمستشفى أبوالريش الياباني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبوالريش الياباني.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإستمرار عمليات التطوير وفق الجدول الزمني والاستمرار بنفس القوة في تقديم خدمات متميزة للمرضى.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.

كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبوالريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبوالريش لزيادة قدرته الاستيعابية، وتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بها وخدمات الطواريء، لتكون بأعلى درجة من الكفاءة، موضحًا أنه جاري العمل في المرحلة الثانية من التطوير.

من جانبها قالت الدكتور رشا جمال مدير مستشفى أبوالريش الياباني، إن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى شملت الانتهاء من تجديد قسم الجراحة العامة بقدرة استيعابية 23 سريرًا، وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن، وغرفة مراقبة المبنى داخليًا وخارجيًا، وأنه جاري العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل قسم الجراحات التخصصية، والنصف الأمامي من وحدة أمراض القلب، بتكلفة 55 مليون جنيه للمرحلتين.