شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تنظم مؤتمر «صناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر» 8 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، المؤتمر الدولي الثاني بعنوان «صناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك خلال الفترة من 8 لـ9 ديسمبر 2019.

وقال الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن تنظيم المؤتمر يهدف إلى جمع الوزارات المعنية، وكبار العلماء، والباحثين، وطلبة البحوث، لتبادل ومشاركة الخبرات العلمية ونتائج البحوث، ويسمح بعرض ومناقشة أحدث الإبتكارات والإتجاهات، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال المخاطر والكوارث الطبيعية، وسلامة الطرق ووسائل النقل والصيانة الذكية لها.

وأضاف الذهبي، أن ذلك يأتي إنطلاقاً من إيمان وزارة الإسكان، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بأهمية تفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والقضايا الهندسية الملحة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والإهتمام بمجال تنمية التخطيط البيئي والعمارة الخضراء المستدامة بجمهورية مصر العربية.