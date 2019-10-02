شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تنشيط السياحة» من باريس: نُروّج لافتتاح «المتحف الكبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، الثلاثاء، الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر، الذي يقام خلال الفترة من ١ وحتى ٤ أكتوبر الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة السفير المصري إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا، وحضر الافتتاح عماد فتحى مدير عام السياحة الدولية بالهيئة، وعدد من ممثلي قطاع السياحة الخاص.

وقال «يوسف» في تصريحات صحفية، إن الجناح المصري صمم بأحدث الوسائل التكنولوجية حيث تم وضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح المصري لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض، والتي تعرض مواد ترويجية عن مصر طوال فترة فعاليات المعرض للترويج للمقاصد السياحية المصرية التي تمتاز بالتنوع والتفرد، والترويج للسياحة الثقافية التي يهتم بها السائح الفرنسي والمعروف بعشقه للحضارة المصرية، بالإضافة إلى الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

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وأضاف رئيس الهيئة أن مساحة الجناح تبلغ نحو 101 متر مربع، وأنه يضم نحو 11 عارضاً يمثلون عددا من الفنادق وشركات السياحة المصرية، مؤكدًا أن المشاركة في المعارض السياحية الخارجية أحد الأدوات الهامة للتسويق والترويج، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة في المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر سياحيًا.

وأشار إلى أنه خلال المعارض يتم إلقاء الضوء على الركائز الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي حملة People 2 People والترويج لكل مقصد سياحي على حدة branding by destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

ومن المقرر أن يقوم رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال فترة انعقاد المعرض بعقد العديد من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي لمناقشة سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، علاوة على عقد اجتماعات مع شركات السياحة لاستعراض برنامج تحفيز الطيران الجديدة ومناقشة الحملات الترويجية المشتركة.

يذكر أن معرض IFTM TOPRESA يعد من أهم الفعاليات المهنية السياحية ويقام سنويا ويقبل عليه نحو 34 ألف زائر مهني سنويًا يلتقون مع أكثر من 700 عارض يمثلون قطاعات السياحة والفنادق والقطاعات المرتبطة بها حول العالم.