شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: الشباب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لثقافة العمل الحر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الشباب المصري أصبح أكثر وعيا وإدراكا لثقافة العمل الحر، وإنه إذا أتيحت له الفرص المناسبة للتدريب والتأهيل سيحدث طفرة في سوق العمل المصري.

وأضاف «سعفان» أن الوزارة تعمل على توفير فرص التدريب للشباب المصري من خلال مراكز التدريب التابعة لها في المحافظات، أو من خلال الوحدات المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية، في أربع محافظات، وهي: (الفيوم، الدقهلية، سوهاج، والوادي الجديد)، وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك»، والتى تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأعلن الوزير عن بدء الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة بالمحافظات، على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة والتركيبات الكهربائية، مشيرا إلى الإقبال الشديد من قبل ابناء القرى بالمحافظات، والذي يؤكد حرص الشباب المصري على دخول سوق العمل.

Advertisements

من جهته، ذكر أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أنه تم اختيار 15 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة من بين 25 متقدمة، من 5 قرى بالمحافظة، مضيفا أنه سيتم استكمال باقى الأسماء في الدورة الثانية.

فيما أشار وليد عبدالرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، إلى أن اليوم الأول من التدريب على مهنة التفصيل والخياطة شهد تفاعلا كبيرا من المتدربات ورغبة أكيدة للاستفادة من هذه الدورات لأقصى درجة.

يذكر أن وزير القوى العاملة قد أعلن مسبقا أن الثلاث الأوائل من كل دورة سيحصلون على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وقال «سعفان»: «على راغبي التدريب التوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: قرية العدوة مركز الفيوم، قرية شها مركز المنصورة، مركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية».

وتسهيلا على الشباب الراغب في التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية، الدخول على اللينك الخاص بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة: http://www.manpower.gov.eg/TrainingInUnits.html

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة

دورات تدريبية من وزارة القوى العاملة