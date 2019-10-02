رئيس جامعة القاهرة: تكثيف العمل في تطوير وحدة طوارئ قصر العيني (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تكثيف العمل لتطوير وحدة الطوارئ بالقصر العيني، طبقا لأحدث المواصفات العالمية. وقال الخشت إن عمليات التطوير تتم بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه من التمويل الذاتي للجامعة، مشيراً إلى وضع نظام صارم للانضباط والمتابعة، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، وتدريب هيئة التمريض. تطوير وحدة طوارئ مستشفى قصر العيني تطوير وحدة طوارئ مستشفى قصر العيني تطوير وحدة طوارئ مستشفى قصر العيني تطوير وحدة طوارئ مستشفى قصر العيني

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