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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النشر بـ«المصري اليوم».. سميح ساويرس يتبرع بمحول كهربائي لمدرسة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد ساعات من النشر في «المصري اليوم» عن مشكلة محول كهربائي يعطل الدراسة بمدرسة الفيروز الثانوية بالغردقة؛ أكدت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنها تلقت اتصالا من المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، يفيد بالتبرع بتركيب المحول الكهربائي وتوصيل التيار للمدرسة.
وأضافت فاضل أنه تم الاتفاق مع المهندس ساويرس على تركيب المحول وإعادة انتظام الطلاب الذين جرى تحويلهم لمدرسة الأحياء للتعليم الأساسي، بدء من الأسبوع المقبل حيث أن المدرسة جاهزة لاستقبالهم.
ووجه الطلاب وأولياء الأمور الشكر لـ«المصري اليوم» على مساندتهم في نشر المشكلة، وطالبوا بسرعة تمهيد الطريق المؤدي للمدرسة لأنه عبارة عن مدق جبلي لا يصلح لسير السيارات من الطريق الرئيسي للمدرسة.
كانت «المصري اليوم» قد نشرت تقريرا عن تعطل بدء الدراسة للأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد بمدرسة الفيروز الثانوية العامة المشتركة شمال مدينة الغردقة بسبب تأخر مسؤولي المدينة وقطاع الكهرباء في تركيب محول كهربائي لتغذية المدرسة بالتيار الكهربائي ما اضطر مسؤولي التربية والتعليم بالبحر الأحمر إلى إلحاق طلاب الصف الاول الثانوي بمدرسة بديلة وهي مدرسة الأحياء للتعليم الأساسي من خلال فتح فصلين مؤقتين لحين توصيل التيار الكهربائي للمدرسة، حيث يعتمد توفير المياه لدورات المياه ومختلف المرافق بالمدرسة الجديدة على الكهرباء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.