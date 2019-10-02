شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الهجرة تشارك في حفل تخرج دفعة من «اللغة والإعلام» بالأكاديمية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأربعاء، في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بدعوة من الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية، وفي حضور عدد من الشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم، الخريجين وأسرهم وذويهم، قائلة: «أشعر دومًا بالفخر عند التواجد في تلك الليلة التي ستظل محفورة في ذاكرة الطلاب والخريجين«، معربة عن سعادتها بـ«أن تنتج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هذه المخرجات المتميزة، التي تعد خير استثمار في العنصر البشري، مؤكدة فخرها بمستوى خريجي الأكاديمية».

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وأضافت وزير الهجرة أن «مشروعات تخرج طلبة كلية اللغة والإعلام هذا العام، تسلط الضوء على المتاحف المصرية في أنحاء الجمهورية، بهدف التعريف بهذه الأماكن التي تخلّد تاريخ مصر؛ لما تضمه في جنباتها من ثقافة وتاريخ هذا الشعب»، مشيدة بـ«أفكار مشروعات التخرج، والتي تستهدف المعرفة بمقدّرات مصر الثقافية والحضارية، ما يساهم في نشر الوعي بشكل كبير، في تلك الفترة التي تتطلب مزيدًا من العمل على خلق محتوى توعوي وطني، يصبح داعما لنا في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة».

وأشارت إلى أن «دور الإعلام مهم، ويمثل ركيزة رئيسية في البناء، وإظهار جهود الدولة، مؤكدة أن الإعلام يعد البوابة التي اقتربنا فيها من الخبراء والعلماء المصريين حول العالم، كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم حديثها لخريجات الدفعة الجديدة لكلية اللغة والإعلام، مؤكدة ثقتها في قدرتهم على تحقيق نجاحات كبيرة في الحياة العلمية، خاصة ما يشهده الوضع العام من دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية، لتصدر المشهد في مختلف المناحي، ما يجعلها تعيش مرحلة ذهبية».

وفي ختام كلمتها، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على تهنئة الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بمناسبة افتتاح فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة وانطلاق العام الدراسي الجديد بها، لتمثل قبلة تعليمية سامية في تلك المنطقة الواعدة.