شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وطاجيكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحث نائب أول وزير خارجية طاجيكستان خسرو ناظري، الذي يزور القاهرة حاليا، مع المسؤولين المصريين سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة.
وقال القائم بأعمال سفارة طاجيكستان بالقاهرة رحيم على شيرزاده- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إن كلا الجانبين أكدا الحاجة لفتح قنوات اتصال بين المؤسسات الرسمية ووكالات السفر في مصر وطاجيكستان.
وأضاف أن زيارة نائب أول وزير خارجية طاجيكستان لمصر تأتي قبل عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي كل من البلدين خلال الفترة المقبلة بالقاهرة.
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