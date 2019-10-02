«شعراوي» يستقبل وفدا من البنك الدولي لتقييم برنامج التنمية المحلية بالصعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، وفداً من بعثة البنك الدولى التي تزور القاهرة حالياً، لإجراء عملية تقييم لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بدعم عملية التنمية الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن في محافظات الصعيد.

ضم وفد البنك الدولي كل من الدكتور محمد ندا مدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخبير التنمية الحضارية بالبنك، ومايك وينتر استشاري استدامة البرامج، وبروس ماكفيل استشاري التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلى البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.

وقال شعراوى إن هذا البرنامج يعد من المشروعات القومية التي يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة مستمرة، حيث عقد اجتماعاً خلال شهر سبتمبر الماضى مع لجنة التسيير الخاصة بالبرنامج والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم عدد من الوزراء المعنيين بالبرنامج لمتابعة كافة تطوراته.

وأوضح أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذي حققه البرنامج خلال الفترة الماضية، ووجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد، كما أبدى الرئيس اهتماماً كبيراً بالتعرف على التطور الذي حدث في قدرات مسئولي المحافظات وفريق العمل بوحدات التنفيذ المحلية، مشيرا إلى أن الرئيس نوه إلى أهمية مشروعات التنمية الاقتصادية التي يدعمها البرنامج سواء من خلال مكون التكتلات التنافسية أو من خلال تطوير المناطق الصناعية، ووجه نحو تعاون كافة الوزارات والهيئات مع اليات البرنامج خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح هذه التدخلات.

وأضاف الوزير أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج في 2018 نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والإشراف الشعبى على المحليات، مشيداً بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية، وسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج.

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وأشار إلى ما شهده البرنامج من توزيع عادل للمخصصات المالية بين المراكز والمحافظات، وتطبيق نظم الشفافية وإشراك المواطنين بشكل منهجي ومؤسسي في مراحل وضع الخطة وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات، والإهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتطبيق المعايير الإجتماعية والبيئية على كافة المشروعات الممولة من البرنامج، مشددا على أنه يسعى بصورة مستمرة لتعزيز الميزات النسبية بالمحافظات خاصة الصعيد للمساعدة في توفير موارد مالية وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما تم خلال خلال اللقاء استعراض عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظتين ومنها استكمال مشروعات الصرف الصحي بمدينتي قفط ونقادة ( شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة )، وجاري استكمال مشروع الصرف الصحي بقري شمال قنا وإنشاء خط مياه لربط شبكات الشعاينة بنجع حمادي بشبكة مياه محطة فاو بمركز دشنا، بالاضافة إلى مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقري مركزي أبوتشت وفرشوط، وتطوير المراكز التكنولوجية بقنا ودشنا وتطوير كورنيش النيل بدشنا.

كذلك تم استعراض عدداً من المشروعات بمحافظة سوهاج والتي تتضمن استكمال الصرف الصحي لقرية القراقرة والقيصان، وتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة في مركزي المنشأة ودار السلام ( مدينة المنشاة- الزوك الغربية- الدويرات- روافع العيساوية- أولاد الشيخ- الشيخ جامع- نجع مازن- أولاد خليفة- أولاد يحي- نجع الدير- نجع الحسين- أولاد أبوبكر- المساعيد )، وتنفيذ محطة مياه سعد السعود ورصف طريق أسيوط سوهاج وطريق العوامر المنطقة الصناعية غرب جرجا طريق المطار وإنشاء وتطوير منطقة آثار مقابر الحواويش بأخميم، بالاضافة إلى تطوير المراكز التكنولوجية بسوهاج ودار السلام وتغطية عدد من الترع ومنها ترعة عزبة الحيط الجديدة بالعرامر والمسقي المحاور بطول ٣ كيلو متر والترعة الرئيسية وتوسعة مدخل طهطا الشمالي عند كوبري طهطا الجديد وتطوير مستشفي حميات البلينا.

وقال شعراوى إن البرنامج انتهي أيضا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019-2022)، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقاً للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وخلال اللقاء أكد وفد البنك الدولى على وجود تقدم كبير شهده البرنامج على أرض الواقع في المحافظتين خلال الفترة الماضية وأنه يسيير الآن على المسار السليم، مشيرين إلى التطوير الذي شهدته منظومة التخطيط المحلى، وإحداث تغيير في حياة المواطنين.

وقدم وفد البنك الشكر لوزير التنمية المحلية على جهوده خلال الفترة السابقة لتذليل أي معوقات تواجه البرنامج خاصة تحويل المخصصات المالية، والجهود التي قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة، مشددين على أهمية وجود إدارات قوية للتخطيط والمتابعة وتنمية الاقتصاد المحلى والإيرادات المحلية. وأكدوا أن هذا البرنامج يعتبر من أهم البرامج التي يقوم بها البنك في العالم لتحقيق التنمية المتكاملة.