شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: مصر تعانى من مشكلة الزيادة الكبيرة بعدد السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكسندر بويدروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر إن أكبر مشكلة فى مصر هى تعداد السكان، مشيرا لوجود مشروع مشترك مع مصر لإيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة فى مصر، مشيرا إلى أنهم بدأوا حملات توعية وأبحاث فى عدد من المحافظات أبرزها فى الصعيد ومنها سوهاج والمنيا. Advertisements وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر خلال كلمة له بمقر السفارة السويسرية في القاهرة بمناسبة مرور أربعين عاما على العلاقات التنموية بين القاهرة وبرن، أن عملهم يتم بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية فى مصر ومنها الصحة والتضمان الاجتماعى.

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