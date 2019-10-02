شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سويسرا بالقاهرة: توسعنا بشكل كبير مجال التعاون التنموى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السويسرى فى القاهرة بول جارنييه، إن العلاقات المصرية السويسرية بدأت 1979 وتم التوقيع على اتفاقات لتطوير البنية التحتية فى مصر، مشيرا إلى أن سويسرا توسعت بشكل كبير فى مجال التعاون التنموى مع مصر، بتعزيز التعاون الاقتصادى وخلق فرص عمل.

وأكد السفير السويسري بمصر فى مؤتمر صحفى بمقر السفارة بمناسبة مرور أربعين عاما على التعاون التنموى بين مصر وسويسرا، اليوم الأربعاء، أن بلاده أنفقت 700 مليون فرنك سويسري خلال الأربعين عاما الماصية، مشيرا إلى أن بلاده قدمت خدمات لملايين المرضى ودعم لمؤسسات، فضلا عن التعاون الثقافى الكبير مع مصر ومنها مشروع النيل الذى يجمع شباب من دول حوض النيل لمناقشة قضايا مختلفة فيما بينهم.

Advertisements

وتوجه السفير السويسرى فى القاهرة بالشكر إلى شركاء سويسرا فى العمل بمجالات التنمية بمصر.