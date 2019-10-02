شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى: تخصيص 100 مركز طبى بالمحافظات لتسجيل بيانات المنتفعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، تخصيص 100 وحدة ومركز طبى شامل لتسجيل المواطنين للحصول على خدمات المنظومة الشاملة الجديدة بالمجان فى 5 محافظات هى الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس و الإسماعيلية.

وذكرت المنظومة الجديدة أن التسجيل مستمر من خلال جمع بيانات المواطنين على أن يحصلوا على خدمات مجانية بجودة عالية.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فو منشوراتها اليومية أن التسجيل يشمل الكبار والصغار الشباب والأطفال والمعاشات وغير العاملين وأصحاب العمل الحر لكون المنطومة تتمتع بالشمول لجميع أفراد المجتمع.

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يذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تسع جميع المواطنين بالمجان كما أنها تقدم خدمة ذات جودة عالية تضمن سلامة المريض.



