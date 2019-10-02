شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنتج برنامجًا تفاعليًا لمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنتاج برنامجًا تفاعليًا لطلبة الصف الأول الابتدائى لمنهج اللغة الإنجليزية "Connect - Primary 1" بهدف تقديم المحتوى للطالب بطريقة جذابة، وذلك فى إطار توجيهات وزير التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة فتحية خيرى، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، إن البرنامج يجمع بين أساليب الشرح المختلفة من صوتيات وأغاني للأطفال، ورسوم متحركة، وتدريبات، بهدف جذب الطالب فى هذه المرحلة العمرية وتقديم المحتوى بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن تحميله على جهاز الحاسب الآلى أو الهاتف المحمول، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج.

جدير بالذكر أن الوزارة تنتج محتوى إلكترونى للصفوف الدراسية المختلفة يمكن الوصول إليها من خلال بوابة المناهج التعليمية.