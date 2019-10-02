شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى ومحافظ الجيزة يفتتحان المؤتمر الثالث لروابط مستخدمى المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "حافظ عليها تلاقيها" نظمت وزارة الموارد المائية والرى المؤتمر الثالث لروابط مستخدمى المياه بمحافظة الجيزة بحضور وزير الموارد المائية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وزير الرى والموارد المائية أن المؤتمر يعد ضمن سلسلة من المؤتمرات المعنية بعرض التجارب الناجحة للمزارعين فى ترشيد استخدامات مياه الرى، وطرق الرى الحديثة التى تُسهم فى دعم جهود الدولة لمواجهة العجز المائى للبلاد، بمشاركة مجموعة من الروابط فى عدد من مختلف المحافظات.

واستمع وزير الرى ومحافظ الجيزة إلى 8 تجارب رائدة من محافظات مصر من مستخدمي المياه للتعرف علي أهمية إستخدام طرق الري الحديث سواء بالتنقيط أو الرش المحورى أو الرى بواسطة الرشاشات العلوية فى إطار مواجهة التحديات التى تواجه الموارد المائية والتى تنعكس على مساحات الأراضى الزراعية مما يوفر 50% من العمالة والمياه.

وتفقد وزير الرى ومحافظ الجيزة إحدى التجارب الحية لرابطة بركات بمنطقة المنصورية بمدينة كرداسة للاطلاع على طرق الرى الحديثة على مساحة 5,5 فدان سواء بالتنقيط أو باستخدام رشاشات المياه.

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حيث تم التأكيد على أصحاب التجارب الرائدة بتوضيح أهمية إستخدام طرق الري الحديث للمزارعين في زيادة القدره الإنتاجية التي تصل من 30% إلى 50% بالإضافة إلى توفير العمالة والأسمدة بحوالى 50 % إلى جانب مساهمة وأهمية الرى الحديث فى الدفع بعجلة التنمية فى مجال الرى الحديث وترشيد استخدام مياه الرى، التى تم تنفيذها فى حوالى مليون فدان ولتعميمها على جميع أراضى مصر الزراعية.

وأشاد محافظ الجيزة بالمبادرة والنماذج المشرفة التى تم الإطلاع عليها وأهمية طرق الرى الحديثة فى مواجهة التحديات فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة للحفاظ على مقدرات الوطن المائية ضد أى محولات لتقليصها أو التعدى عليها، بل السعى نحو زيادتها لمواكبة الاحتياجات المائية للوطن فى ظل التنمية التى يتم تنفيذها بكل القطاعات.

مضيفآ أن المحافظة شاركت فى الفترة الماضية فى إحدى مبادرات ترشيد استهلاك المياه من خلال تعميم قطع المياه الموفرة وتركيب الفلاتر المرشدة للإستهلاك بكل مصادر المياه بالمنشأت التابعة للمحافظة فى إطار السعى نحو توعية المجتمع بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

حضر فعاليات المؤتمر المهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد للمحافظة وقيادات وزارة الموارد المائية والرى ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس مدينة كرداسة.