شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: انتشار واسع لوعاظ الأزهر بمدن السويس لعقد لقاءات توعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت القافلة التى شارك فيها وعاظ الأزهر الشريف فى محافظة السويس، تنفيذ الكثير من الفعاليات التوعوية والانتشار الواسع بين المواطنين والشباب والطلاب فى المدارس والمعاهد، فى إطار تكثيف تواجد الوعاظ فى مختلف المحافظات وتوعيتهم بالقضايا التى تلامس واقعهم بشكل مباشر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن برنامج عمل القافلة يستهدف مناقشة العديد من القضايا التى تشغل اهتمام الجمهور وخصوصا الشباب، من خلال التواصل المباشر معهم فى مختلف أماكن تواجدهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بلغة سهلة ومفهومة تبين وسطية الدين الإسلامى وتحذر من المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية والمجتمعية.

وأشار الأمين العام إلى أن لقاءات القافلة تركز أيضا على توعية الناس بأمانة الكلمة وخطرها فى بث الشائعات التي تهدم الأوطان، مع ضرب النماذج الواقعية على ذلك من التاريخ، وكيفية العمل على التصدى لهذه الشائعات من خلال بيان دور كل فرد من أفراد المجتمع فى ذلك.

أوضح الأمين العام أن اللقاءات والندوات التى يعقدها أعضاء القافلة تعمل على ترسيخ الوسطية والتسامح والتعايش السلمى فى مواجهة المحاولات المستمرة لبث الفرقة فى نفوس أفراد المجتمع، والوقوف فى وجه الشائعات التى يروجها أعداء الوطن.

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