شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يتابعات تطوير مستشفى أبو الريش اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،اليوم الأربعاء، انتهاء أعمال تطوير المرحلة الأولى للدور الرابع، والنصف الخلفى من الدور الثالث بمستشفى أبو الريش اليابانى، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العينى، والدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش اليابانى.

ووجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، باستمرار عمليات التطوير وفق الجدول الزمنى والاستمرار بنفس القوة فى تقديم خدمات متميزة للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن هناك قطاعات متعددة فى المستشفيات والجامعة بشكل عام فى وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمنى تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.

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كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعى أبو الريش اليابانى والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأى تقصير فى العمل.

وأكد الخشت، استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبو الريش لزيادة قدرته الاستيعابية، وتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بها وخدمات الطواريء، لتكون بأعلى درجة من الكفاءة، موضحًا أنه جارى العمل فى المرحلة الثانية من التطوير.

من جانبها قالت الدكتور رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش اليابانى، إن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى شملت الانتهاء من تجديد قسم الجراحة العامة بقدرة استيعابية 23 سريرًا، وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن، وغرفة مراقبة المبنى داخليًا وخارجيًا، وأنه جار العمل فى المرحلة الثانية، التى تشمل قسم الجراحات التخصصية، والنصف الأمامى من وحدة أمراض القلب، بتكلفة 55 مليون جنيه للمرحلتين.