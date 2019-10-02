شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى أسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 142 المتجهة إلى ينبع ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.

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وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.