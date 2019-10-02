شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: خطة تنموية لإحداث نقلة نوعية بسوهاج وقنا بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج، انتهى من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019-2022) ، وهى الخطة التى ستؤدى لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقاً للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، وفداً من بعثة البنك الدولى التى تزور القاهرة حالياً لإجراء عملية تقييم لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.

واستعرضت وزارة التنمية المحلية خلال خلال اللقاء عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظتين ومنها استكمال مشروعات الصرف الصحي بمدينتي قفط ونقادة "شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة"، بالإضافة إلى أنه يجرى استكمال مشروع الصرف الصحي بقري شمال قنا وإنشاء خط مياه لربط شبكات الشعاينة بنجع حمادي بشبكة مياه محطة فاو بمركز دشنا ، و مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى مركزى أبوتشت وفرشوط، وتطوير المراكز التكنولوجية بقنا ودشنا وتطوير كورنيش النيل بدشنا.

كما تم استعراض عدداً من المشروعات بمحافظة سوهاج والتي تتضمن استكمال الصرف الصحي لقرية القراقرة والقيصان ، وتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة في مركزي المنشأة ودار السلام " مدينة المنشاة - الزوك الغربية - الدويرات - روافع العيساوية - أولاد الشيخ - الشيخ جامع - نجع مازن - أولاد خليفة - أولاد يحي - نجع الدير - نجع الحسين - أولاد أبو بكر - المساعيد" ، وتنفيذ محطة مياه سعد السعود ورصف طريق أسيوط سوهاج وطريق العوامر المنطقة الصناعية غرب جرجا طريق المطار وإنشاء وتطوير منطقة آثار مقابر الحواويش بأخميم.

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بالاضافة إلى تطوير المراكز التكنولوجية بسوهاج ودار السلام وتغطية عدد من الترع ومنها ترعة عزبة الحيط الجديدة بالعرامر والمسقي المحاور بطول 3 كيلو متر والترعة الرئيسية وتوسعة مدخل طهطا الشمالي عند كوبري طهطا الجديد وتطوير مستشفي حميات البلينا .