شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأنبا ماركوس يترأس قداس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، قداس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا بيشوى، مطران كفر الشيخ الراحل اليوم بدير القديسة دميانة بالبرارى، بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. لُقب الأنبا بيشوى بالرجل الحديدى إذ شغل عدة مناصب كنسية عليا فى عصر البابا شنودة الثالث أبرزها منصب سكرتير المجمع المقدس ثم رئيس لجنة المحاكمات الكنسية التى أحالت كثير من الأساقفة والكهنة للتحقيق وشلحت بعضهم من الخدمة. Advertisements وولد الأنبا بيشوى بمدينة المنصورة فى 19 يوليو 1942 باسم مكرم إسكندر نقولا، وهو ينتمى لعائلة شهيد دمياط القديس سيدهم بشاى – بحسب الكنيسة - وتخرج فى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وحصل على درجة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية عام 1968 والتحق بدير السريان فى العام نفسه، ترهب فى 16 فبراير 1969 باسم الراهب توما السريانى، واختاره البابا شنودة الثالث، أسقفًا لأبرشية دمياط وكفر الشيخ وتمت سيامته فى 24 سبتمبر 1972 ونال رتبة مطران فى 2 سبتمبر 1990، وخدم سكرتيرًا للمجمع المقدس لعدة سنوات، وترشح للكرسى البابوى بعد وفاة البابا شنودة إلا أنه تم استبعاده من قبل لجنة الترشيحات البابوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الأنبا ماركوس يترأس قداس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا بيشوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.