شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إقبال كثيف من الشباب على التدريب بالوحدات المتنقلة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة القوى العاملة، أن الشباب المصرى أصبح أكثر وعيا وإدراكا لثقافة العمل الحر، وأنه إذا أتيحت له الفرص المناسبة للتدريب والتأهيل سيحدث طفرة فى سوق العمل المصرى.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أنها تعمل على توفير فرص التدريب للشباب المصرى من خلال مراكز التدريب التابعة لها في المحافظات ، أو من خلال الوحدات المتنقلة التى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى الأيام الماضية، فى أربع محافظات وهى : الفيوم ، الدقهلية ،سوهاج ، والوادى الجديد، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك " والتى تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأعلنت بدء الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة بالمحافظات، على مهن الخياطة والتفصيل ، والسباكة والتركيبات الكهربائية، مشيرا إلى الإقبال الشديد من قبل ابناء القرى بالمحافظات ، والذي يؤكد حرص الشباب المصري على دخول سوق العمل.

وقال أحمد القللى، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية أنه تم اختيار 15 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة من بين 25 متقدمة، من 5 قرى بالمحافظة، مؤكدا أنه سيتم استكمال باقى الأسماء فى الدورة الثانية.

Advertisements

من جانبه أكد وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم أن اليوم الاول من التدريب على مهنة التفصيل والخياطة شهد تفاعلا كبيرا من المتدربات ورغبة أكيدة للإستفادة من هذه الدورات لأقصى درجة .

يذكر أن وزارة القوى العاملة قد أعلنت مسبقا أن الثلاث الأوائل من كل دورة سيحصلون على ماكينة خياطة لكل متدربة ، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية ، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وقالت : على راغبي التدريب التوجه الى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: قرية العدوة مركز الفيوم ، قرية شها مركز المنصورة ، مركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج ، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية.





الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (1)



الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (2)



الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (3)



الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (4)



الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (5)



الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (6)



الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (7)



الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (8)



الوحدات المتنقلة بالمحافظات للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة (9)