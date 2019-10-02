شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الأزهر: ديننا أمرنا بالالتزام بميثاق شرف الكلمة وعدم ترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن من أمانة الكلمة الكف عن ترويج الشائعات وعدم شيوع الفاحشة بالحديث بها فالكلام فى الفحش فحش، وديننا أمرنا بميثاق شرف الكلمة وعلى جميع أساتذة الإعلام العمل على ترسيخ أمانة الكلمة.

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الإعلامى لمشروع سفراء الأزهر تحت عنوان "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامى"، الذى تنظمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

يأتى ذلك المنتدى بهدف نشر الوعى والثقافة وتبادل الخبرات، وفى إطار مبادرة المنظمة "أوطان بلا إرهاب"، وضمن اهتمام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ودعماً لجهود الدولة المبذولة لمواجهة التطرف والإرهاب حول العالم.