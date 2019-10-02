شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. ندوة منزلة الشهداء والتضحية فى سبيل الوطن بمسجد الرضوان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد الرضوان، بمحافظة الجيزة، تحت عنوان: "منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن"، عقب صلاة المغرب يوم السبت المقبل، ويحاضر فى الندوة، الدكتور عبدالناصر نسيم عطيان، من الديوان العام لوزارة الأوقاف، والدكتور السيد مسعد سيد، وكيل مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ محمود محمد مندوه إمام المسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن عملية بناء الوعى المجتمعى، وصنع سياق فكرى وسطى رشيد أحد أهم محاور استراتيجية الأوقاف فى المرحلة المقبلة، وأننا عملنا فى المرحلة السابقة على تحويل حالات الاستنارة الفردية إلى حالات استنارة جماعية بين جموع الأئمة والواعظات.

وقالت الأوقاف، إنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على خلق حالة من الوعى المجتمعى العام من خلال الشراكة والتنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وسائر المؤسسات الوطنية.