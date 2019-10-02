وزيرة البيئة تتفقد معدات النظافة الجديدة بمحافظة البحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وزيرة البيئة، مع اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة معدات النظافة الجديدة بمجمع دمنهور للمؤتمرات وتم استعراض خطة المحافظة لأعمال تطوير منظومة النظافة ورفع القمامة والتدوير التى تنفذها المحافظة حاليا. وقالت وزيرة البيئة: إن هدفنا أن نبدأ منظومة جديدة للمخلفات الصلبة والبلدية خاصة أننا وضعنا مخطط المنظومة الجديدة بالمحافظة من خلال جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة. Advertisements واستعرض المحافظ أعمال تحسين أداء أعمال النظافة من تفعيل خدمة الواتس آب لتلاقى الشكاوى وتشكيل وحدة للتدخل السريع للتعامل الفوري مع أى مشاكل وأزمات وايضا يتم رفع أعمال النظافة يوميا فى 3 دوريات وزراعة 7000 شجرة وإشراك الشباب فى أعمال التجميل والتشجير بالإضافة الى تطوير الغابة الشجرية بحديقة اللوتس بدمنهور. وتابع: ساهم التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة على مدار الفترة السابقة في اغلاق 5 مقالب عشوائية وهناك 3 مقالب يعاد تأهليها بالمحافظة وتم رفع حوالى 17000 طن من التراكمات القديمة وتجمعات القمامة وأيضا هناك عدد 2 موقع من المواقع المقترحة الجديدة لإنشاء مصانع تدوير للقمامة.

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