شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح جامعة عين شمس يشهد اليوم العرض المسرحى "ضليلة الحمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مسرح جامعة عين شمس ، اليوم الأربعاء، عرض مسرحية ضليلة الحمار ولمدة يومين، وذلك كأولى العروض المسرحية التى يشهدها المسرح بعد تطويرة وتجديده.

ومن المقرر أن يشهد المسرح عدد من العروض المسرحية خلال الشهر الجارى لطلاب الجامعة، حيث يشهد عرض مسرحية الحذاء المثقوب تحت المطر يومى 7 و 8 أكتوبر كما يليها عرض مسرحية " تريفوجا" على مدار يومى 9 و 10 من أكتوبر.

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يأتى ذلك ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد، وذلك برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و رئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد مسرح رعاية شباب الجامعة العديد من أوجه التطوير والتجديد خلال الفترة الماضية ليكون جاهزا لمهرجانات العروض المسرحية التى تنظمها الجامعة ويشارك فيها مختلف الكليات.

الجدير بالذكر أن عرض مسرحية " تريفوجا" لطلاب كلية الحاسبات قد حاز جائزة أفضل عرض مسرحى بمسابقة الإكتفاء الذاتى بالجامعة العام الماضى ومن المقرر أن يشارك بمهرجان طنجة الدولى المسرح الجامعى.