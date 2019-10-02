التموين: مخزون السكر يكفى 7 أشهر وتكثيف طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع ارصدتها، حيث بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهر، والدواجن 2.5 شهر.
وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها فى كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتى وبقالى التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
وقد أصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، فى ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
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