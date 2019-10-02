شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخرة.

كما تقل الرؤيه فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر ، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة.