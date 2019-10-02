شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سويسرا بالقاهرة: نعمل على ثلاثة محاور رئيسية للتنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السويسرى فى القاهرة بول جارنييه إنه خلال الفترة المقبلة ستعمل بلاده على ثلاثة محاور رئيسية أولها تنمية المهارات والبيئة والطاقة النظيفة وأخيرا التطوير فى مجال الزراعة والمياه. وأكد السفير السويسري بمصر خلال كلمة له بمقر السفارة السويسرية في القاهرة بمناسبة مرور أربعين عاما على التعاون التنموى بين مصر وسويسرا، أن بلاده تسعى لتنمية مجتمعية فى مصر بأى مشروعات تقوم عليها السفارة السويسرية. Advertisements

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