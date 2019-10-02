شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "ارحل يا تميم" يتصدر تويتر.. ومغردون: "يومك جه والثورة قادمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاج بعنوان "ارحل يا تميم"، والذى تصدر قائمة الأكثر تداولا فى عدة دول عربية، وذلك للتعبير عن غضب رواد الموقع من تصرفات أمير قطر وتدخله فى شئون غيره.

كما ألمح بعض المواطنين بقطر عن وجود دعوات لثورة فى الدوحة يوم 24 أكتوبر، للتنديد بأفعال الأمير المراهق كما لقبوه، وجاءت التعليقات كالتالى: "يومك جه والثورة قادمه"، "أجمل تحية للشعب القطري الأصيل اللي ماراح يسكت عن الظلم والفتنة"، كما قال آخر :"الشعب العربي ينتظر وقفة أهل قطر بثورة ضد هذا العميل الصهيوني، دمر وتأمر مع أمريكا وإسرائيل وجعل من قطر قواعد أمريكية وتركية، هل يستفيد من هذه القواعد مسلمين أو عرب؟".

وقال مغرد آخر: "جعل قطر فندق يسكنه الإيرانى والتركي والمرتزقة والإرهابيين، آكلين شاربين مجانا..هل يعقل سياسة الحمدين صح والعالم خطأ؟ هل يعقل أن المواطن القطري لا يدرك الحقيقة؟.. ماذا حصد نظام الحمدين من المكابرة والغطرسة سوى العزلة والتقزيم الدولي والتهميش وانهيار الاقتصاد".

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