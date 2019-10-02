شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يُعلن استدعاء الحكومة الأسبوع المُقبل لإلقاء بيان حول حقيقة الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم استدعاء رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء لمجلس النواب الأسبوع المقبل لإلقاء بيان عن حقيقة الأمور والأحداث التى تدور فى البلاد.

وقال عبد العال: "نحن فى مصر أثبتنا أن لدينا حصانة ومناعة قوية ضد الشائعات والأكاذيب ويتم تقويتها بإجراءات إصلاحية، دا مش كلام ننيم بيه الناس، وثورة مجلس النواب لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن وسيتم محاسبة أى مسئول تنفيذى مُقصر".

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وأوضح رئيس مجلس النواب أن وسائل التواصل الاجتماعى يتم استخدامها لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب والشائعات، قائلا: "على سبيل المثال لو صورت اللى خارجين من محطة رمسيس أو من ماتش مظاهرة، أو الموظفين الخارجين من مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة وهم حوالى 3000 ممكن يتم نشر الصورة على إنها مظاهرة ماشيين فى قصر العينى وتقترب من ميدان التحرير، هذا نموذج لما يدور بمواقع التواصل الاجتماعى".

وأضاف رئيس البرلمان: "هنا يجب الإشادة بعظمة الشعوب، والعظمة للشعب وهو الباق دائما ونحن نسير على الطريق الصحيح".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.