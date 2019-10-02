شكرا لقرائتكم خبر عن "نستلة" تبيع فرعها المخصص للعناية بالبشرة بـ9.3 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة السويسرية ، المتخصصة فى الصناعات الغذائية، اليوم، أنها أنجزت بيع فرعها المخصص للعناية بالبشرة إلى كونسورسيوم ،يقوده الصندوق الاستثماري السويدي "إي كيو تي"، وفرع من الصندوق السيادي الإماراتي "جهاز أبوظبي للاستثمار".

وذكرت المجموعة السويسرية في بيان، أنها باعت هذا الفرع بـ10.2 مليار فرنك سويسري (9,3 مليار يورو).

وكانت "نستلة" بدأت في مايو مفاوضات لبيع هذا الفرع المتمركز في مدينة لوزان السويسرية ويعمل فيه نحو 5 آلاف شخص في العالم، وبلغ رقم أعمال هذا الفرع الذي يسمى "نستلة سكين هيلث" العام الماضي نحو 2,8 مليار فرنك سويسري.

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ورحب المحللون الماليون بهذه الصفقة، إذ إن قيمتها جاءت أكبر من التوقعات.

وكانت "نستلة" أنشأت فرعاً مخصصاً للعناية بالبشرة بعد شرائها في 2014 مختبر غالديرما الذي كانت تشارك في إدارته مع مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال"، إلا أن مشاريعها الطموحة للعناية بالبشرة المجال الخارج عن تخصصها، لم تقنع المحللين.

ومنذ وصول مارك شنايدر الرئيس السابق لمجموعة المنتجات الطبية الألمانية "فريسينيوس"، إلى رئاسة مجلس إدارتها، أطلقت "نستلة" عملية إعادة تنظيم لمحفظتها الواسعة من المنتجات التي تضم أكثر من ألفي اسم.