شاهد فى دقيقة.. أردوغان يطفئ أنوار تركيا ..زيادات فلكية على فاتورة الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار ارتفاع أسعار الكهرباء فى تركيا 14% غضب الشعب التركى على وسائل التواصل الاجتماعى، وأدت لردود فعل واسعة، لاسيما أنها تزامنت مع ارتفاع أسعار الغاز، الذى بدوره أدى لانتقادات حادة بين السياسيين لنظام العدالة والتنمية.. ويرصد الفيديو التالى رفع الأسعار وفشل الخطة الاقتصادية فى تركيا. - رفع النظام التركى أسعار الكهرباء بنسبة 14% اعتبارا من أكتوبر. - يعيش الأتراك ضغوطا معيشية مع مواصلة ارتفاع التضخم وانكماش الاقتصاد التركى. - استنكر الأتراك الزيادة الجديدة التى جاءت بعد زيادة يوليو الماضى بنسبة 14.98%. Advertisements - رئيس حزب الخير التركى يرى أن الحزمة الاقتصادية فشلت. - وقال :الحكومة أعطت ثمار الحزمة الاقتصادية خلال عدة ساعات وجاءت الزيادة فى الكهرباء. - عضو حزب الخير التركى: فليفعل الله بكم ما يشاء لا تعطوا الشعب شيئا إلا وأخذتم منه أشياء. - وأكد: برنامج العدالة والتنمية الاقتصادى عبء على كاهل الشعب. - المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى فايق أوزترك نادى بإقالة صهر أردوغان البيراق. - زادت الكهرباء التركية فى 2003-2019 بنسبة 307% بحسب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

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