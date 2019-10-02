شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكبر طائرة ركاب فى العالم تهبط فى مطار القاهرة قادمة من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الإماراتية، وهي من طراز إيرباص 380 ، والتي تسع أكثر من 800 راكب، استعدادا لبدء تشغيلها بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة القادمة من دبي الي مطار القاهرة، وكان في استقبال الطائرة فور وصولها، اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ووفد من قيادات الطيران المدني وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، حيث نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي حفل استقبال للطائرة بمبني 2 بالمطار .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الخطوط الإماراتية طلبت من سلطات المطار برئاسة المهندس احمد فوزي ، تشغيل طراز إيرباص 380 ضمن رحلاتها المجدولة، وأشارت المصادر إلى موافقة سلطة الطيران المدني على طلب الشركة بعد استيفاء كل الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق بالمطار .

Advertisements

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص A380 التي ستصل إلى القاهرة 426 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار القاهرة هذا الطراز من الطائرات، هبطت A380 لأكثر من مرة، كان آخرها في يوليو الماضي، خلال فترة البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر هذا العام ، وصلت علي متنها رئيس دولة مدغشقر ويرافقه مشجعين من دولته التي تجاوز عددهم 500 ‪راكبا ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى 3 الركاب رقم بالمطار .