شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للبرلمان.. وإعلان قوائم تشكيل 25 لجنة بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى من المتوقع أن تشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.

واستهلت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أعمالها باستكمال كلمات التأييد النيابية للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب.

جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، دعا خلال جلسة أمس الثلاثاء، أعضاء البرلمان الراغبون فى تعديل عضويتهم فى اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، إلى تقديم طلب مكتوب للمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، وذلك خلال 3 ساعات من نهاية الجلسة المنعقدة اليوم.

ونبه عبد العال، أعضاء المجلس إلى أنه إعمالاً للسوابق البرلمانية السابقة فأن كل نائب سيظل فى اللجنة التى كان منضماً إليها فى الدور السابق، ما لم يقدم طلبا بغير ذلك.

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