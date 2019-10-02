شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: وفاة مئات العمال المهاجرين فى قطر بسبب الإجهاد الحرارى كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العمال المهاجرين يعملون حتى الموت في درجات حرارة شديدة في قطر ، حيث يُقدر أن المئات يموتون من الإجهاد الحراري كل عام.

وفي هذا الصيف ، كان مئات الآلاف من العمال المهاجرين يكدحون في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم ، حيث وصلت طفرة البناء في قطر إلى ذروتها قبل بطولة كأس العالم 2022.

وقالت السلطات القطرية ، إنها تحمي العمال من الإصابات المرتبطة بالحرارة من خلال حظر العمل الذي يحظر العمل اليدوي في المناطق الخارجية غير المظللة بين الساعة 11.30 والساعة 3 بعد الظهر من منتصف يونيو وحتى أغسطس.

ومع ذلك ، أظهر تحليل لصحيفة "الجارديان" لبيانات الطقس الرسمية على مدى فترة تسع سنوات أن حظر العمل لا يبقى العمال في أمان، ففي الساعات خارج الحظر ، لا يزال أي شخص يعمل في الهواء الطلق عرضة لمستويات قاتلة من الإجهاد الحراري بين شهري يونيو وسبتمبر ، والتي يقول أطباء القلب إنها تؤدي إلى أعداد كبيرة من الوفيات كل عام.

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وقالت الصحيفة: "وجد تحليلنا أيضًا أن مستويات خطيرة من التعرض للحرارة تستمر في الأشهر الأكثر برودة."

وأشارت إلى أن الدوحة تستضيف حاليًا بطولة العالم لألعاب القوى، مع الرياضيين والمهنيين الرياضيين الذين يصفون ظروف الحر الشديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن خارج الملاعب المكيفة، لا يزال العمال عرضة لخطر شديد بسبب الإجهاد الحراري بين الساعة 9 صباحًا و 12 ظهرًا طوال شهر أكتوبر.

أظهرت دراسة حديثة أن العمل في درجات حرارة عالية يضع ضغطًا كبيرًا على الجهاز القلبي الوعائي البشري ، مع الإجهاد الحراري الشديد الذي يؤدي إلى نوبات قلبية قاتلة وغيرها من الوفيات المرتبطة بالقلب.

وأكدت الصحيفة أنه في كل عام يموت مئات العمال - العديد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة - أثناء العمل في قطر. وتُعزى غالبية هذه الوفيات إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو "الوفاة الطبيعية" من قبل السلطات القطرية.