شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدمن صفحة لبيع الأعضاء البشرية عبر فيس بوك بمقابل مادى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ضبط شخص لترويجه لبيع الأعضاء البشرية من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ورصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية باستخدام حسابه الشخصى عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالمخالفة لأحكام القانون.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، حاصل على ثانوية أزهرية، مقيم ملوى بالمنيا، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته جهاز الحاسب الآلى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات.

واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة، واستغلاله ظروف المرضى وإنشاء وإدارة الحساب للراغبين فى بيع وشراء كليتهم مقابل عمولات مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.