البرلمان يستعد لانتخابات اللجان.. ومصادر: الحصري للزراعة وحمودة للإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل الجلسة العامة؛ ليتمكن النواب من مراجعة كشوف التشكيلات النهائية للجان، بعد تعديل بعض الأعضاء رغبات انضمامهم إليها بدور الانعقاد الجديد، استعدادا لإجراء انتخابات اللجان النوعية اليوم.

وكشفت مصادر برلمانية، عن توافق لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس، على اختيار النائب هشام الحصري، رئيسا للجنة في دور الانعقاد الخامس، بدلا من النائب هشام الشعيني، الذي تولى رئاسة اللجنة على مدى أدوار الانعقاد الأربعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن يجرى اختيار النائبين مجدي ملك، ورائف تمراز، وكيلي اللجنة.

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كما كشفت المصادر، عن توافق لجنة الإسكان بالمجلس، على النائب عماد سعد حمودة رئيسا، والنائبين يسري المغازي ومحمد الحصي، وكيلين، والنائب محمد إسماعيل أمينا للسر.

وأضافت المصادر، أن باقي اللجان، تتجه للإبقاء على رؤسائها السابقين في دور الانعقاد الماضي، مع إجراء تغييرات طفيفة في باقي مناصب هيئات مكاتبها.

ومن المقرر إعلان الكشوف النهائية لتشكيلات اللجان النوعية، خلال الجلسة العامة اليوم، ثم الدعوة لفتح باب الترشح على مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لكل لجنة.

ويعقب ذلك الدعوة لإجراء الانتخابات بمقر كل لجنة، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، في نهاية اليوم.